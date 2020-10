Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se fait fracasser pour Luis Henrique !

Publié le 31 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Recruté pour 8M€ cet été, Luis Henrique n'est qu'une solution de remplacement pour André Villas-Boas ce qui intrigue Manuel Amoros.

Cet été, l'Olympique de Marseille n'a pas hésité à lâcher 8M€ sur Luis Henrique. Le jeune brésilien a d'ailleurs concentré l'intégralité de l'investissement estival du club phocéen qui n'a déboursé aucune indemnité de transferts pour ses quatre autres recrues à savoir Pape Gueye et Yuto Nagatomo, arrivés libres, et Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance respectivement prêtés par le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Et pourtant, Luis Henrique joue très peu et se contente de bout de matches ce que Manuel Amoros a du mal à comprendre.

«Je me demande aussi pourquoi on est allé recruter un Luis Henrique»