Mercato - ASSE : Cette recrue estivale de Puel livre les dessous de son arrivée !

Publié le 31 octobre 2020 à 7h45 par T.M.

Alors qu’il évoluait précédemment avec la réserve de Braga, Yvan Neyou a été prêté lors du dernier mercato estival à l’ASSE. Un mouvement sur lequel est revenu le nouveau protégé de Claude Puel.

Arrivé au cours de la saison dernière, Claude Puel a profité du dernier mercato pour mettre en place son projet à l’ASSE. Pour cela, l’entraîneur des Verts a décidé de pousser vers la sortie certains joueurs expérimentés pour faire de la place à de jeunes talents. Cela s’est notamment vérifié avec l’arrivée d’Adil Aouchiche en provenance du PSG, ou encore d’Ivan Neyou, prêté par Braga. A 23 ans, le Camerounais s’est rapidement imposé comme un maillon essentiel du système de Puel, lui qui évoluait auparavant avec la réserve de Braga. Un grand bond en avant qui a d’ailleurs étonné le principal intéressé.

La surprise de Neyou