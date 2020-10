Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce gardien de Ligue 1 évoque la succession de Steve Mandanda !

Publié le 30 octobre 2020 à 21h45 par La rédaction

Si l’OM est dans le haut du tableau cette saison, il le doit en partie à son gardien, Steve Mandanda. Mais à 35 ans, l’OM était tenté de lui trouver un successeur. Le nom de Gautier Larsonneur (Brest) avait notamment été évoqué. L'intéressé a répondu.

Alors que le marché des gardiens a connu quelques rebondissements en Ligue 1 cet été, le portier de l’OM, Steve Mandanda, a été confirmé dans ses cages. À 35 ans, l'international Français a prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2024. À l’ASSE aussi le poste de gardien a été remis en question. Claude Puel a finalement choisi d’écarter Stéphane Ruffier et de faire confiance à Jessy Moulin comme portier numéro un. Le point commun entre ces deux clubs ? Ils ont tous les deux eu, de près ou de loin, Gautier Larsonneur (Brest) dans le viseur. Mais l’intéressé a préféré rester en Bretagne, au grand dam des observateurs.

« Moi frileux ? Ils ne me connaissent pas »