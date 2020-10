Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qatar, OM... L'énorme punchline lâchée par Al-Khelaïfi lors du rachat de QSI !

Publié le 30 octobre 2020 à 19h45 par B.C.

Alors que le PSG sortait d'une décennie de galère, le Qatar a choisi ce club pour tenter de dominer le football mondial. Un choix qui aurait surpris dans l'entourage de Nasser Al-Khelaïfi, mais ce dernier n'avait aucun doute sur le choix de Doha, quitte à tacler l'Olympique de Marseille...

En grande difficulté sous Colony Capital, le PSG est passé sous pavillon qatari en 2011 avec le rachat du club par le fonds d'investissement QSI. Neuf années après, le Paris Saint-Germain est passé dans une nouvelle dimension grâce à ses succès nationaux, ses investissements majeurs avec Kylian Mbappé et Neymar, sa communication et sa première finale de Ligue des champions cet été, perdue contre le Bayern Munich. Le Qatar n'a donc pas encore atteint son objectif principal, remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes, mais semble sur le bon chemin. Un pari gagnant qui faisait pourtant douter au moment de ce rachat.

« Le PSG ? C'est mieux que l'OM »