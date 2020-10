Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace se confirme avec Massimiliano Allegri !

Publié le 30 octobre 2020 à 18h45 par T.M.

Faisant partie des favoris pour venir remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Massimiliano Allegri disposerait toutefois d’autres options pour son avenir.

En danger au PSG, Thomas Tuchel n’est même pas certain d’aller jusqu’au bout de son contrat, qui expire à l’issue de la saison. Critiqué, l’Allemand pourrait donc être remercié dans les prochains mois. De quoi donner l’occasion à Leonardo d’enfin faire venir un entraîneur en qui il a confiance. Et forcément, tous les regards se tournent vers Massimiliano Allegri. Toujours libre, l’Italien est très apprécié par le directeur sportif du PSG. Alors que le nom d’Allegri revient sans cesse aux abords du Parc des Princes, c’est également le cas du côté d’autre club.

Attention à l’AS Rome !