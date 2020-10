Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Thomas Tuchel sur le recrutement du PSG !

Publié le 30 octobre 2020 à 15h45 par T.M.

Alors que les recrues du PSG ont déjà réussi à se mettre en avant en quelques matchs, Thomas Tuchel a été invité à faire le point sur ces nouveaux joueurs du club de la capitale.

Avec les nombreux départs durant l’été, le PSG avait besoin de se renforcer durant le mercato. En coulisses, Leonardo s’est donc démené pour offrir à Thomas Tuchel qu’il souhaitait tant. C’est ainsi qu’Alessandro Florenzi, Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha ont rejoint les champions de France. Et ces recrues n’auront pas mis longtemps avant de se distinguer. Dans son couloir droit, le latéral italien est déjà indiscutable, devant, l’attaquant prêté par Everton s’est montré décisif, le Portugais apporte lui l’impact physique et concernant le Brésilien, c’est sa qualité technique qui a déjà fait la différence. Pour le moment, le recrutement du PSG semble donc parfait.

Quel bilan pour le mercato ?