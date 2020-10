Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Pierre Ménès valide totalement le choix Hatem Ben Arfa !

Publié le 30 octobre 2020 à 12h15 par T.M.

Après une expérience compliquée à Valladolid, Hatem Ben Arfa a fait son retour en France en rejoignant les Girondins de Bordeaux. Une arrivée évoquée et validée par Pierre Ménès.

A la clôture du mercato, les Girondins de Bordeaux étaient l’une des rares équipes en Europe à ne pas avoir recruté. Finalement, Jean-Louis Gasset a pu compter sur un renfort en la personne d’Hatem Ben Arfa. Libre de tout contrat, l’international français a donc posé ses valises sur les bords de la Garonne. Pas forcément en vue la saison dernière à Valladolid, Ben Arfa a donc choisi la Ligue 1 pour tenter de retrouver la lumière. Pour l’ancien du PSG, de l’OL ou de l’OM, cela a d’ailleurs plutôt bien commencé sous ses nouvelles couleurs. A lui maintenant de continuer sur cette lancée et alors que son retour en Ligue 1 a fait des heureux, comme notamment Pierre Ménès.

« Il peut beaucoup apporter à cette équipe »