Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Diriger le PSG ? La réponse de cet entraîneur de Ligue 1 !

Publié le 30 octobre 2020 à 14h45 par T.M.

Alors que le FC Nantes affronte le PSG ce samedi, Christian Gourcuff, entraîneur des Canaris, s’est prononcé sur la possibilité de s’asseoir sur le banc du club de la capitale.

Plus que jamais, l’avenir de Thomas Tuchel s’inscrit actuellement en pointillés au PSG. En froid avec Leonardo, l’Allemand ne devrait pas recevoir de prolongation alors que son contrat expire en juin prochain. Mais il est également possible que l’entraîneur parisienne n’aille pas au bout de son engagement. En effet, actuellement, les résultats et la qualité de jeu ne sont pas forcément au rendez-vous. Tuchel possiblement sur le départ, un nouvel entraîneur pourrait donc débarquer au PSG. Ce poste pourrait-il alors intéresser Christian Gourcuff, actuellement sur le banc du FC Nantes ?

Gourcuff entraîneur du PSG ?