PSG : «Je n’aime pas parler de ça», le sujet tabou de Luis Enrique

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG enchaîne les bonnes performances. Des résultats qui s’expliquent notamment par le fait que les Parisiens sont peu blessés cette saison. Toutefois, il ne faut pas évoquer le sujet avec Luis Enrique, qui ne souhaite pas trop en parler, mais qui assure faire son maximum pour les éviter.

Dans quelques jours, le PSG affrontera Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des champions. Pour cette rencontre très importante, Luis Enrique espère qu’il pourra compter sur l’ensemble de son groupe. Pour que cela soit le cas, il faudra bien gérer le dernier match avant la C1 face à Lille et donc éviter les blessures.

PSG : La signature «venue du coeur» qui régale Luis Enrique

« Je n'aime pas parler de ça »

Ce vendredi, en conférence de presse, Luis Enrique a justement été interrogé sur les blessures. Le coach du PSG préfère ne pas trop aborder le sujet, afin d’éviter les coups du sort. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je n'aime pas parler de ça. Il ne faut pas en parler, ce n'est pas très beau dans le sport. On travaille comme toutes les équipes et nous avons des professionnels de très haut niveau aussi pour travailler de ça. Il y a des blessures qu'on ne peut pas éviter parce que c'est un sport de contact. On veut que les joueurs soient dans les meilleures dispositions, mais ne me parlez plus de blessures. »

L’infirmerie du PSG est vide

Pour le moment, le PSG touche du bois, il n’y a aucun blessé à signaler. Dernièrement, Warren Zaïre-Emery avait toutefois fait un petit tour à l’infirmerie, mais il a repris la compétition face au Stade Briochin mercredi dernier. Il devrait également avoir un peu de temps de jeu face à Lille, pour préparer la rencontre face à Liverpool.