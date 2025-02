Incroyable, Neymar négocie son transfert… en caleçon

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2013, Neymar quittait Santos, son club formateur, pour faire le grand saut vers l'Europe. Considéré alors comme le prochain phénomène du football mondial, le Brésilien décidait de s'engager avec le FC Barcelone, malgré l'incroyable tentative de Pep Guardiola, qui s'était présenté à son domicile à deux heures du matin pour parler affaire...

Avant de choisir le FC Barcelone en 2013, Neymar avait négocié un drôle de transfert. Comme indiqué lors du podcast Podpah ce jeudi, l’international brésilien avait reçu la visite de Pep Guardiola avant sa signature en Catalogne. Alors sur le point de rejoindre le Bayern Munich, le technicien catalan lui avait demandé de le suivre.

La visite impromptue de Guardiola

« J’ai failli aller au Bayern… à cause de Pep Guardiola. Après avoir gagné le prix Puskás (récompensant le plus beau but, inscrit en 2012), mon père n’arrêtait pas de m’appeler à 2 heures du matin. Je lui ai répondu, il m’a dit d’ouvrir la porte… J’étais en caleçon. C’était mon père, Pep Guardiola et le traducteur » a confié Neymar ce jeudi. Il s’ensuivit une longue discussion.

La promesse de Guardiola

« Pep m’a dit: ‘je veux te signer et t’emmener avec moi, quel que soit le club où j’irai. Je ferai de toi le meilleur joueur du monde’. Il me montre un papier, ouvre son ordinateur portable, me dit où je jouerais… Il m’a aussi dit: 'si tu ne marques pas 60 buts en une saison, je changerai de nom’. Je disais… d’accord, mais quelle équipe ? Pep m’a dit: ‘je ne peux pas encore te le dire parce que ce n’est pas encore sorti’. Je l’ai convaincu, il m’a dit: ‘je signe avec le Bayern. Je sais que c’était une ville où il fait froid mais je prendrai soin de toi’. Finalement, j’ai décidé de rejoindre Barcelone » a confié Neymar ce jeudi.