Mercato - ASSE : Puel regrette toujours le départ de Wesley Fofana !

Publié le 30 octobre 2020 à 17h15 par T.M.

Alors que Wesley Fofana, parti à Leicester, fait déjà l’unanimité en Angleterre, du côté de l’ASSE, les regrets sont toujours présents. Et ce n’est pas Claude Puel qui dira le contraire.

Après seulement quelques mois au plus haut niveau avec l’ASSE, Wesley Fofana a préféré poursuivre sa progression loin du Forez. Dans les derniers jours du mercato, le défenseur central s’est ainsi envolé vers Leicester en échange d’un chèque de 40M€, bonus compris. Mais que ce dossier aura été long à se décanter. En effet, si Fofana avait publiquement clamé son envie de rejoindre les Foxes, il s’est longtemps heurté à sa décision et au veto de Claude Puel, qui ne souhaitait pas se séparer de son talent. Finalement, l’entraîneur de l’ASSE a assisté impuissant au départ de Wesley Fofana. Un transfert qui suscite encore et toujours des regrets chez le technicien de 59 ans.

Le départ de Fofana pose aujourd’hui problème