Mercato - Barcelone : Koeman va revenir à la charge pour ce joueur de Guardiola !

Publié le 30 octobre 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait déjà souhaité le recruter cet été, Eric Garcia pourrait maintenant voir le club catalan tenter de l’enrôler l’hiver prochain, à six mois de la fin de son contrat à Manchester City.

C’était l’un des chantiers que souhaitait combler Ronald Koeman cet été. S’il compte Gerard Piqué et Clément Lenglet, l’entraîneur du FC Barcelone aurait aimé enregistrer l’arrivée d’un nouveau défenseur central dans son effectif au cours de la précédente fenêtre estivale des transferts. Seulement voilà, si le Barça a longtemps été annoncé sur les traces d’Eric Garcia dans cette optique, le joueur passé par la Masia est finalement resté du côté de Manchester City. Toutefois, cet échec n’aurait en rien refroidi les prétentions du FC Barcelone.

Le Barça pense que Manchester City sera ouvert à négocier !