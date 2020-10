Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Aouchiche se livre sur son adaptation chez les Verts !

Publié le 17 octobre 2020 à 1h15 par D.M.

Arrivé à l’ASSE en provenance du PSG, Adil Aouchiche est revenu sur ses premiers mois dans le Forez et sur sa relation avec Claude Puel.

Formé au PSG, Adil Aouchiche a décidé de signer son premier contrat professionnel avec l’ASSE. A seulement 18 ans, le jeune milieu de terrain a donc décidé de changer d’air et de rejoindre Claude Puel qui n’a jamais caché son envie de rajeunir son effectif. Un choix de carrière qui s’avère, pour l’heure, payant puisque Aouchiche a été titularisé à six reprises cette saison et a inscrit son premier but en Ligue 1 face à Nantes. Le joueur est d’ailleurs revenu sur son arrivée à l’ASSE et a notamment évoqué la confiance que lui accorde son entraîneur Claude Puel.

« Je ne pouvais pas rêver de meilleur groupe »