Mercato - Real Madrid : Achraf Hakimi en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 17 octobre 2020 à 0h30 par B.C.

Alors qu'il s'apprête à disputer son premier derby face à l'AC Milan, Achraf Hakimi est revenu sur son départ du Real Madrid pour l'Inter cet été.

Si aucun joueur n'est venu renforcer le groupe de Zinedine Zidane cet été, le Real Madrid s'est séparé de nombreux éléments pour renflouer ses caisses et alléger la masse salariale. Prêté depuis deux saisons au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi a pris la direction de l'Inter Milan durant le mercato estival pour 40M€. Une belle plus-value réalisée par le Real Madrid pour un joueur formé au club. Le Marocain va désormais tenter de s'imposer sous les ordres d'Antonio Conte et disputera son premier derby ce dimanche, face à l'AC Milan (20h45). À cette occasion le latéral droit est revenu sur son départ vers les Nerazzurri .

« Conte m'a dit qu'il appréciait vraiment ma façon de jouer et ça a beaucoup compté dans ma décision de signer »