Mercato : Après avoir rejoint West Ham, Benrahma justifie sa décision !

Publié le 16 octobre 2020 à 23h05 par La rédaction

West Ham a officialisé ce vendredi le transfert de Saïd Benrahma qui débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’international algérien a fait part de ses impressions après avoir signé son contrat.