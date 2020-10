Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane met les choses au clair pour Luka Jovic !

Publié le 16 octobre 2020 à 21h30 par La rédaction

A la veille de la réception de Cadiz, Zinedine Zidane a tenu à s’exprimer sur la situation de Luka Jovic après les déclarations polémiques de Borja Mayoral lors de sa présentation à l’AS Roma.

Un an après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic est en grande difficulté au Real Madrid. Annoncé avec insistance sur le départ cet été, l’attaquant serbe est finalement resté du côté de la capitale madrilène, faute d’offres. C’est ainsi Borja Mayoral qui a quitté le Real Madrid pour l’AS Roma. Présenté à la presse ce mercredi, le buteur de 23 ans a révélé qu’il devait initialement rester à Madrid, et que Luka Jovic devait quitter le club. Des révélations qui ont fait polémique à la Casa Blanca , et Zinedine Zidane a tenu à clarifier la situation ce vendredi.

« C’est moi qui ai demandé à ce qu’on signe Jovic »