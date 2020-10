Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur les tentatives de Leonardo avec Vinicius Jr !

Publié le 31 octobre 2020 à 13h15 par La rédaction

Annoncé sur les rangs depuis plusieurs mois, Leonardo n'est jamais parvenu à s'attacher les services de Vinicius Jr, qui possède une grosse cote au Real Madrid malgré son manque de temps de jeu. Le directeur sportif brésilien aurait pourtant tout tenté pour convaincre les dirigeants merengue...

Deux ans après son arrivée en provenance de Flamengo pour 45M€, Vinicius Jr peine à s'imposer au Real Madrid. Auteur de cinq petits buts la saison passée toutes compétitions confondues, le prodige brésilien n'est pas encore parvenu à se faire une place dans le onze de départ de Zinedine Zidane. Des prestations et un comportement qui peuvent agacer, notamment ses coéquipiers, à l'image de Karim Benzema ce mardi lors du match nul du Real Madrid sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach : « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous ». Toutefois, en dépit des prestations qui peuvent décevoir, le Real Madrid compte toujours sur son attaquant, et ne compte pas le céder, malgré le vif intérêt du PSG et de Leonardo...

« Le PSG a tenté à deux reprises de recruter Vinicius »