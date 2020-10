Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Benzema, Zidane… Vinicius Junior est dans l’oeil du cyclone !

Alors que le Real Madrid connait un début de saison délicat, Vinicius Junior est l’un des joueurs qui fait le plus l’objet de critiques en ce moment. Et pour cause, critiqué par Karim Benzema cette semaine, l’attaquant brésilien n’aurait pas non plus les faveurs de Zinedine Zidane, qui pourrait prochainement se passer de ses services.

Zinedine Zidane espérait sans doute connaitre un meilleur début de saison avec le Real Madrid. Si le technicien français a sauvé sa tête en remportant le Clásico face au FC Barcelone la semaine dernière (3-1), les Merengue connaissent un début de campagne des plus délicats en Ligue des Champions. Et pour cause, après une défaite 2-3 à Donetsk pour leur entré en lice dans la compétition, la Casa Blanca n’a pas fait mieux qu’un match nul 2-2 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. De ce fait, Zinedine Zidane fait toujours l’objet de nombreuses critiques, mais le Français est loin d’être le seul à être pointé du doigt par les observateurs du Real Madrid. En effet, Vinicius Junior est aussi vivement critiqué pour ses performances dernièrement, celles-ci étant jugées bien en-dessous de son niveau réel. Et tout indique que cet avis est partagé par certains au sein du club de la capitale espagnole.

Vinicius Junior ouvertement critiqué par Karim Benzema !

La séquence diffusée par Téléfoot la Chaine a fait polémique cette semaine. À la mi-temps de la rencontre opposant le Real Madrid au Borussia Mönchengladbach, Karim Benzema s’est permis de critiquer ouvertement la performance réalisée jusque-là par l’attaquant brésilien âgé de 20 ans. « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous », a lâché l’attaquant français à propos de son coéquipier en discutant avec Ferland Mendy. Si Vinicius Junior et Karim Benzema auraient ensuite eu une brève discussion pour mettre les choses au clair et que le clan du Brésilien a tenu à désamorcer les choses, cet épisode reste révélateur du fait que tout ne va pas pour le mieux pour l’ancien joueur de Flamengo au Real Madrid. Et alors que le club madrilène accueillera la SD Huesca ce samedi pour le compte de la 8ème journée de LaLiga, il se pourrait que Vinicius Junior ne soit pas de la partie à cette occasion…

