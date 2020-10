Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Benzema aurait eu une grosse explication avec Vinicius Jr !

Publié le 30 octobre 2020 à 0h00 par B.C.

Alors qu'il n'a pas hésité à critiquer son jeune coéquipier à la mi-temps du match entre le Real Madrid et Mönchengladbach, Karim Benzema aurait justifié ses propos à Vinicius Jr durant l'entraînement ce jeudi.

Après une défaite contre Donetsk (2-3) pour son premier match en Ligue des champions cette saison, le Real Madrid est passé proche de la catastrophe ce mardi contre Mönchengladbach (2-2). Menés 2-0 jusqu'à la 87e minute, les Merengue sont finalement revenus au score grâce à Karim Benzema et Casemiro, mais le résultat de la rencontre a rapidement été éclipsé par les paroles de l'attaquant français durant la mi-temps. Avant de revenir sur la pelouse du Borussia-Park, Karim Benzema a critiqué la prestation de Vinicius Jr au cours d'une discussion avec Ferland Mendy interceptée par les caméras de la chaîne Téléfoot : « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous ».

Benzema et Vinicius se sont expliqués