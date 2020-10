Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable envoie un message à Zidane !

Publié le 30 octobre 2020 à 1h00 par A.C.

Brahim Diaz, prêté au Milan AC cet été, ne semble pas du tout avoir la nostalgie du Real Madrid.

Parfois il faut s’exiler pour exister. C’est ce qu’a fait Brahim Diaz... par deux fois. La première, le jeune espagnol a tenté sa chance à Manchester City. Pa sen réussite, il est revenu dans son pays, au Real Madrid. Mais ça n’a jamais vraiment collé avec Zinedine Zidane et, cet été, il a ainsi été prêté au Milan AC. Et l’Italie lui réussit plutôt bien ! Il s’est en effet montré plusieurs fois décisif avec les Rossoneri , encore tout récemment face au Sparta Prague, en Ligue Europa (3-0). Ainsi, de plus en plus de sources assurent qu’il devrait poursuivre sa carrière à Milan...

« Je suis heureux d’être au Milan AC »