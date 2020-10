Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les pépites du Barça étaient très courtisées cet été !

Publié le 31 octobre 2020 à 12h30 par Dan Marciano

Considérés comme le futur du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, Pedri, Francisco Trincao et Ansu Fati ont suscité l’intérêt de nombreux clubs européens lors du dernier mercato estival. Mais un départ pour ces joueurs n'était pas à l’ordre du jour.

La dernière saison du FC Barcelone ne s’est pas passée comme prévu. En tête de la Liga avant la crise du Covid-19, le club catalan n’a pas réussi à conserver sa place sur la plus haute marche du podium et a vu son rival, le Real Madrid, être sacré champion d'Espagne. En Ligue des champions, le résultat n’est pas mieux. En quart de finale, le FC Barcelone a sombré face au Bayern Munich (8-2), ce qui a provoqué de nombreux changements. Nommé cet été au poste d'entraîneur, Ronald Koeman a posé ses valises en Catalogne, tandis que plusieurs trentenaires ont quitté le club blaugrana à l’instar de Luis Suarez (Atlético) et d’Ivan Rakitic (FC Séville). Le technicien néerlandais n'a pas hésité à s'engager dans un projet de renouvellement de l'effectif et à faire confiance à des jeunes joueurs comme Ansu Fati (18 ans) ou Pedri (17 ans). Agé de 23 ans, Ousmane Dembélé fait presque office de vétéran, mais est également considéré comme un élément d'avenir de l’effectif catalan, tout comme Francisco Trincao (20 ans), arrivé cet été en provenance du Sporting Braga. Talentueux, ces joueurs ont pour mission de mener le FC Barcelone vers les sommets dans le futur, mais aimantent, déjà, le regard de nombreux clubs européens.

Des joueurs courtisés cet été

Le dernier mercato estival a été agité du côté du FC Barcelone. Parallèlement au dossier Messi, qui a occupé une place centrale, les responsables du club catalan devaient également gérer l’avenir de leurs pépites. A commencer par Ansu Fati. Révélation de la dernière saison, le jeune joueur faisait l’objet d’un intérêt prononcé de Manchester United. Malgré la crise du COVID-19, le club anglais n’a pas regardé à la dépense et aurait proposé 150M€ selon les informations de Mundo Deportivo . Une offre refusée par le FC Barcelone qui ne souhaitait aucunement se séparer d’Ansu Fati, considéré comme un solide espoir au sein de la formation blaugrana. Pas question pour les responsables de se séparer, aussi, de Pedri. Agé de 17 ans, l’ancien joueur de Las Palmas figurait sur les tablettes de nombreuses équipes espagnoles comme la Real Sociedad, le Celta Vigo et le Bétis, mais un départ aurait été exclu. Situation similaire pour Francisco Trincao. Arrivé en Catalogne cet été, l’attaquant était courtisé par Leicester qui n’aurait pas hésité à formuler une offre de 60M€. Mais le FC Barcelone était déterminé à conserver ses pépites et a refusé toutes les propositions, malgré le besoin de vendre lors de ce mercato.

Le FC Barcelone fixe l’avenir de ses pépites