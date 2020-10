Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Loïc Rémy à l’origine du coup de tonnerre Luis Campos ?

Publié le 31 octobre 2020 à 12h15 par T.M.

Actuel bras droit de Gérard Lopez au LOSC, Luis Campos est annoncé sur le départ. Un choix qui pourrait notamment être motivé par la gestion du dossier Loïc Rémy.

L’incertitude plane actuellement au-dessus de l’avenir de Luis Campos. Homme fort du recrutement des Dogues, le conseiller de Gérard Lopez est annoncé sur le départ depuis quelques jours. « Vous dire que ça ne me fait rien, ce n’est pas vrai, mais on joue tous les trois jours, je suis focus sur la compétition. J’espère que les choses vont s’arranger. Mais souvent, plus le temps passe, plus c’est difficile de se rapprocher », expliquait d’ailleurs Christophe Galtier à ce sujet dernièrement. Campos s’éloignerait donc du LOSC. Mais comment en est-on arrivé là ? Ce samedi, L’Equipe donne quelques éléments de réponse.

La prolongation de la discorde !

Pourquoi Luis Campos a-t-il pris ses distances avec le LOSC ? Comme l’explique le quotidien sportif, cela serait notamment dû à certaines tensions entre le Portugais et certains membres de la direction lilloise à l’instar de Julien Mordacq, directeur juridique et administratif, ou encore Marc Ingla, le directeur général du club. Entre les deux hommes, cela serait tendu, notamment depuis l’échec de la prolongation de Loïc Rémy, qui a quitté le LOSC cet été en fin de contrat. A voir maintenant comment cela se terminera entre Luis Campos et le LOSC, avec qui il n'est pas directement lié, puisqu'il est sous contrat avec l'une des sociétés de Gérard Lopez.