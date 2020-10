Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les révélations de Loïc Perrin sur son avenir à l’ASSE !

Publié le 31 octobre 2020 à 11h15 par T.M.

Si Loïc Perrin a mis un terme à sa carrière sportive, il n’en a pas totalement terminé à l’ASSE. En effet, pour la figure des Verts, tout serait prévu.

C’est la tête basse et quittant la pelouse du Stade de France sur un carton rouge que l’on aura vu pour la dernière fois Loïc Perrin sous le maillot de l’ASSE. Défenseur emblématique des Stéphanois, il a finalement mis un terme à sa carrière durant l’été après avoir connu un dernier match compliqué puisqu’il avait été exclu lors de la finale de Coupe de France contre le PSG après un tacle dangereux sur Kylian Mbappé. On ne verra donc plus Perrin sur un terrain. Mais l’ancien de l’ASSE reste proche du football. Actuellement consultant pour la chaine Téléfoot , il va également faire prochainement son retour chez les Verts avec quelques idées en tête pour son avenir.

Perrin, futur directeur sportif ?