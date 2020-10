Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une vente à 25M€ en préparation ?

Publié le 31 octobre 2020 à 13h00 par La rédaction

Prêté sans option d'achat à l'AC Milan cette saison, Brahim Diaz aurait déjà convaincu les dirigeants rossoneri de chercher à s'attacher définitivement les services du jeune milieu offensif du Real Madrid.

Arrivé en janvier 2019 en provenance de Manchester City contre un montant de 17M€, Brahim Diaz n'est jamais parvenu à s'imposer au Real Madrid, ne s'étant jamais réellement vu accorder une chance au sein du onze de départ de Zinedine Zidane. Faisant face à la concurrence d'Isco ou encore de Martin Odegaard, le jeune international espoir espagnol a accepté de partir en prêt afin d'obtenir plus de temps de jeu et acquérir de l'expérience. Alors que l'AC Milan est parvenu à attirer le Madrilène sous la forme d'un prêt sans option d'achat, le début de saison de Brahim Diaz serait au-dessus des attentes de Stefano Pioli et des dirigeants de l'AC Milan, qui songeraient à négocier avec le Real Madrid pour conserver le milieu offensif de 21 ans à l'issue de son prêt en Lombardie.

Le Real Madrid pas opposé à un départ ?