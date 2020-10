Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Que cache ce plan fou d’un candidat à la présidence ?

Publié le 31 octobre 2020 à 10h30 par La rédaction

Jordi Farré, candidat à la présidence du Barça, a exprimé un plan totalement fou au sujet de Lionel Messi. Analyse.

A la lutte avec les deux favoris que sont Joan Laporta et Victor Font, Jordi Farré, candidat à la présidence du FC Barcelone, a exposé un plan fou au sujet de Lionel Messi : « Nous serions contents si Léo Messi nous demandait d'aller passer un an à Newell's, avant de revenir et de terminer sa carrière au Barça ».

Barcelone a-t-il l’argent pour prolonger Messi ?

Que faut-il déduire de ce plan ? A première vue, il n’a aucun sens. Quel serait l’intérêt pour le FC Barcelone ? Si l’on analyse cela de plus près, ce plan pourrait cacher en fait une réalité implacable : Jordi Farré anticipe que le club catalan n’aura pas l’argent pour prolonger Messi cette saison et qu’il ne pourra lui faire une offre que dans un an. D’où l’idée qu’il signe un an en Argentine avant de revenir, ce qui éviterait de voir l’Argentin s’engager avec un concurrent comme Manchester City.