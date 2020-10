Foot - PSG

PSG : Quand Thomas Tuchel est interpellé pour ses pépites !

Publié le 31 octobre 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG fait face à une vague d’absences pour cause de blessures, cela pourrait donner l’occasion à de nombreux jeunes de se montrer. Et à en croire les propos de certains membres de leur entourage, ces derniers espèrent vraiment avoir l’occasion de se montrer.

Neymar, Marco Verratti, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Juan Bernat, Leandro Paredes… La liste des joueurs du PSG absents pour cause de blessure est longue, tout en sachant qu’Angel Di Maria purge ce week-end son dernier match de suspension et qu’Alessandro Florenzi sera laissé au repos face à Nantes. Face à une telle vague d’absences, les jeunes du PSG pourraient avoir l’occasion de se montrer, eux qui ont déjà l’opportunité de participer à l’entrainement collectif de l’équipe premier parisienne.

« Il faut prendre ce qu'il y a à prendre »