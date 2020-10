Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauro Icardi confronté à une menace totalement inattendue !

Publié le 31 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Arrivé cet été en provenance d'Everton sous la forme de prêt, Moise Kean risque d'être un sacré concurrent à Mauro Icardi comme l'explique Christian Damiano.

Suite aux départs d'Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting, le PSG était en quête d'un nouvel avant-centre afin de jouer le rôle de doublure de Mauro Icardi. Dans cette optique, Leonardo a obtenu le prêt de Moise Kean qui débarque en provenance d'Everton. L'international italien, qui sort d'une saison relativement discrète en Premier League, ne semblait pas représenter un menace pour Mauro Icardi. Et pourtant, Moise Kean vient d'inscrire deux doublés de suite contre Dijon (4-0) puisque à Istanbul en Ligue des Champions (2-0). Par conséquent, Christian Damiano, ancien adjoint à la Juventus et l'Inter Milan, assure que l'international argentin a du souci à se faire.

«Kean va offrir des choix plus intéressants à Tuchel»