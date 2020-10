Foot - PSG

PSG - Malaise : La tendance se confirme pour Neymar !

Publié le 30 octobre 2020 à 9h15 par La rédaction

Sorti sur blessure mercredi soir lors de la rencontre à Basaksehir, la durée de l’indisponibilité de Neymar était inconnue. Le Brésilien du PSG devrait être absente jusqu’à la trêve internationale.

Ce mercredi en Ligue des champions, le PSG était dans l’obligation de relever la tête sur la pelouse de Basaksehir. C’est chose faite, avec une victoire 2-0, notamment grâce à un doublé de Moise Kean. Une rencontre marquée par les choix tactiques de Thomas Tuchel, qui a une nouvelle fois aligné Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale, mais aussi la sortie sur blessure de Neymar. Le Brésilien s’est plaint d’une douleur à la cuisse aux alentours de la 25e minute de jeu, avant de poursuivre la rencontre quelques instants, et finalement demander à sortir.

Neymar absent jusqu’à la trêve internationale