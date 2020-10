Foot - PSG

PSG - Malaise : La blessure de Neymar fait des heureux !

Publié le 29 octobre 2020 à 17h45 par A.M. mis à jour le 29 octobre 2020 à 17h46

Sorti sur blessure avant la demi-heure de jeu contre l'Istanbul Basaksehir, Neymar est très incertain pour le déplacement à Nantes. Et de manière très honnête, Christian Gourcuff reconnaît qu'il serait soulagé de ne pas affronter la star du PSG.

Comme à chaque fois que Neymar souffre, le PSG tremble. A l'occasion du déplacement à Istanbul pour y défier Basaksehir mercredi soir, le Brésilien a ressenti une douleur musculaire qui l'a contraint à abandonner ses coéquipiers avant la demi-heure de jeu. Après la victoire parisienne (2-0), Thomas Tuchel s'est prononcé sur la blessure de son numéro 10 : « C'était nécessaire qu'il sorte. On doit attendre (pour un diagnostic). Ce n'était pas une vraie douleur, mais il s'est senti inconfortable. Dans un calendrier très serré comme celui-ci, ça peut coûter quelques matchs. Mais je n'en suis pas sûr pour le moment ». Remplacé par Pablo Sarabia, Neymar est donc incertain pour le déplacement à Nantes samedi soir.

Gourcuff soulagé par l'éventuelle absence de Neymar