PSG - Malaise : Un gros problème en vue pour Mauro Icardi ?

Publié le 29 octobre 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 29 octobre 2020 à 14h31

Recruté définitivement par le PSG durant le mercato estival, Mauro Icardi est sur le point de retrouver les terrains après une blessure au genou. Toutefois, avec l’ascension fulgurante de Moise Kean sur les deux derniers matchs, le buteur argentin doit composer avec un concurrent de premier choix.

Après une première saison concluante sous le maillot du PSG l’an dernier alors qu’il était prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Mauro Icardi (27 ans) a été définitivement recruté par Leonardo au cours du mercato estival (55M€). Le renfort le plus onéreux de l’été pour le club de la capitale, qui semble miser de grands espoirs sur l’expérience et les qualités offensives d’Icardi pour assurer au mieux la succession d’Edinson Cavani dans les années à venir. Mais ces derniers temps, Icardi a été éloigné des pelouses en raison de pépins physiques, et c’est un nouvel arrivant au PSG qui en a profité pour lui voler la vedette.

Moise Kean, le nouvel atout majeur du PSG

Moise Kean (20 ans), prêté sans option d’achat par Everton cette saison, reste sur deux doublés face à Dijon (4-0) et mercredi soir, contre l’Istanbul Basaksehir (2-0) en Ligue des Champions. Interrogé au micro de RMC Sport après la rencontre, l’attaquant italien a d’ailleurs expliqué qu’il en craignait pas la concurrence d’Icardi au PSG : « Ça me donnera la force de continuer à travailler dur pour les prochains matchs. Je saurai être prêt pour mes coéquipiers. Inquiet du retour de Mauro Icardi à l’entraînement ? Je suis toujours prêt », a confié Moise Kean. Reste désormais à savoir si les récentes prestations de l’attaquant italien auront convaincu Thomas Tuchel de continuer à le titulariser sur le front de l’attaque du PSG, et ce, malgré l’investissement XXL consenti pour recruter Mauro Icardi cet été.

