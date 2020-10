Foot - PSG

Ligue des Champions : Moise Kean permet au PSG de se relancer face à Basaksehir

Publié le 28 octobre 2020 à 20h55 par A.D. mis à jour le 28 octobre 2020 à 20h58

Défait face à Manchester United pour son premier match de Ligue des Champions, le PSG se devait de l'emporter ce mercredi face à l'Istanbul Basaksehir. Grâce à un doublé de Moise Kean, c'est chose faite.

Le PSG n'avait pas le droit à l'erreur face à Basaksehir. Après sa défaite face à Manchester United, le club de la capitale était dans l'obligation de ramener trois points d'Istanbul ce mercredi. Malgré un match compliqué, les hommes de Thomas Tuchel ont rempli leur mission. Et ce, grâce au doublé de sa nouvelle recrue Moise Kean. En attendant le duel entre Leipzig et Manchester United (ce mercredi à 21 heures), la bande à Neymar est première du groupe H à égalité avec le club allemand et l'écurie mancunienne (3 points chacun).