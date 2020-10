Foot - PSG

PSG : Ce projet à 5 milliards d'euros qui prend forme !

Publié le 28 octobre 2020 à 20h30 par Arthur Montagne

Alors que Josep Maria Bartomeu a vendu la mèche avant de démissionner concernant la création d'une Super Ligue européenne, ce projet faramineux semble bel et bien se confirmer en coulisses. Explication.

Cela semble désormais inévitable. Depuis plusieurs mois l'idée de la création d'une ligue fermée réunissant les meilleurs clubs européennes est régulièrement évoquée. D'ailleurs, Sky Sports révélait récemment que la FIFA soutient un projet de création de Premier League européenne visant à remplacer la Ligue Champions actuelle. Afin de mener à bien ce projet, la banque américaine JP Morgan aurait même été sollicitée pour rassembler 6 milliards de dollars, soit environ 5 milliards d'euros. La volonté des clubs serait que cette compétition soit lancée dès 2022. Mais alors que jusque-là, aucune confirmation officielle n'avait été faite, Josep Maria Bartomeu a lâché une bombe mardi soir. Durant la conférence de presse organisée pour annoncer sa démission de la présidence du FC Barcelone, le dirigeant espagnol a annoncé que « le comité de direction a approuvé lundi l'acceptation des prérequis pour participer à une future Superligue européenne. La décision de jouer la compétition doit être ratifiée par la prochaine assemblée, cela permettrait de garantir la pérennité financière du club à l'avenir . » Et visiblement, cela prend forme.

L'European Premier devrait voir le jour !