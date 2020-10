Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message très fort de Mauro Icardi face aux critiques !

Publié le 29 octobre 2020 à 23h15 par La rédaction

Alors que Mauro Icardi ne fait plus l'unanimité au PSG de part des performances décevantes ces derniers mois, l'international argentin a répondu aux critiques, notamment vis à vis de son style de jeu.

Prêté par l'Inter Milan la saison passée, Mauro Icardi a été conservé par le PSG cet été et s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club de la capitale, Leonardo ayant levé l'option d'achat de 55M€ malgré l'avis contraire de Thomas Tuchel. Toutefois, alors qu'il est actuellement blessé au genou, l'international argentin est loin de convaincre depuis quelques mois, ses performances étant en dessous des attentes du PSG. De plus, le récent recrutement de Moise Kean, qui réalise d'excellents débuts avec deux doublés lors des deux dernières rencontres face à Dijon et l'Istanbul Basaksehir, pourrait reléguer Mauro Icardi au second plan, comme Thomas Tuchel l'avait fait lors de la seconde partie de saison dernière, préférant Eric Maxim Choupo-Moting face à Leipzig et au Bayern Munich. Toutefois, l'attaquant de 27 ans est bien décidé à faire son grand retour, et a répondu aux critiques auxquels il fait face, notamment sur son style de jeu.

« Mon jeu a toujours été comme ça »