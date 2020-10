Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette sortie sur réaliste sur la blessure de Neymar !

Publié le 29 octobre 2020 à 19h15 par A.M.

Présent en conférence de presse avant la réception du PSG samedi, Abdoulaye Touré s'est notamment prononcé sur la sortie sur le blessure de Neymar mercredi soir qui devrait le priver du match à Nantes.

Malgré la victoire mercredi soir à Istanbul en Ligue des Champions (2-0), le PSG a perdu Neymar sur blessure, sorti à la demi-heure de jeu. Touché à l'adducteur, le Brésilien devrait être absent jusqu'à la trêve internationale le 7 novembre selon RMC Sport. Par conséquent, le numéro 10 du PSG sera absent pour le déplacement à Nantes samedi soir, ce qui n'est pas pour déplaire à Christian Gourcuff : « Ce serait prétentieux de dire que nous ne sommes pas contents de le voir blessé. On ne choisit pas mais c’est évident que sur le terrain, c’est un danger supplémentaire. Il y a tellement de qualité sur le terrain que ce n’est pas un handicap majeur non plus pour eux. Ils sont capables de faire face à de telles défections. Pour eux, c’est une péripétie . » Parmi les joueurs de l'effectif nantais aussi l'absence de Neymar laisse entrevoir la possibilité d'obtenir un bon résultat contre le PSG comme l'explique Abdoulaye Touré.

«Quand Neymar est sorti, j’ai sauté au plafond»