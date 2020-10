Foot - PSG

PSG - Polémique : Marquinhos, tactique… Tuchel est défendu par son prochain adversaire !

Publié le 29 octobre 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Futur adversaire du PSG en Ligue 1 avec le FC Nantes, Christian Gourcuff a répondu aux critiques dont Thomas Tuchel fait l’objet pour ses choix tactiques avec Marquinhos.

Malgré la victoire du PSG mercredi soir contre Istanbul Basaksehir (2-0) en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a été vivement critiqué pour son utilisation de Marquinhos au milieu de terrain, ce qu’il n’a pas apprécié : « Des critiques ? C'est quoi ? Tout le monde peut jouer les critiques. Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense ? Il a joué où l'année dernière ? Et on a fait quoi, finale de Ligue des champions ? Ok. Et quatre titres. Et c'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là », a rétorqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’après-match. Et Tuchel est d’ailleurs soutenu dans ses choix par un autre technicien de Ligue 1…

Gourcuff assure la défense de Tuchel