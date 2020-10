Foot - PSG

PSG - Polémique : Entre Tuchel et Leonardo, rien ne va plus...

Publié le 28 octobre 2020 à 21h15 par A.C.

Les relations entre Thomas Tuchel et Leonardo, les deux hommes forts du Paris Saint-Germain, ne semblent jamais avoir été aussi mauvaises.

Thomas Tuchel est-il en train de perdre la main ? La situation du coach du Paris Saint-Germain semble s’être grandement fragilisée au fil des mois. Ses désaccords avec Leonardo ne sont pas nouveaux, mais ils semblent s’être accentués avec le dernier mercato. Ce n’est pas tout, puisque ParisFans explique que Tuchel commencerait à agacer certains cadres du PSG. Ça serait le cas avec le capitaine Marquinhos, mais également avec Kylian Mbappé, Neymar, Keylor Navas ou encore Presnel Kimpembe.

Le divorce semble consommé entre Tuchel et Leonardo