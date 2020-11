Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Que doit faire Pep Guardiola pour son avenir ?

Publié le 2 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que son contrat expirera à la fin de la saison avec Manchester City, aucun signal concret ne laisse entendre que Pep Guardiola prolongera son aventure mancunienne. En parallèle, le FC Barcelone lui propose, via un candidat à la présidence du club, de revenir au Barça. Entre les deux équipes, quelle doit être la décision de Pep Guardiola pour la suite de sa carrière ? C’est notre sondage du jour !

Ayant déjà eu une belle carrière de joueur, Pep Guardiola s’en est bâti une illustre en tant qu’entraîneur qui avait démarré sur les chapeaux de roues au FC Barcelone. En effet, lors de ses quatre années passées sur le banc du club blaugrana, Guardiola a remporté une flopée de titres dont deux Ligues des champions, la consécration européenne derrière laquelle il court depuis que ce soit au Bayern Munich ou à présent à Manchester City. Malgré ses échecs en C1 ces dernières saisons, le comité de direction de City lui fait entièrement confiance comme le président des opérations du football Omar Berrada l’a assuré ces dernières semaines. D’ailleurs, The Athletic a confié que Pep Guardiola avait gagné le droit de choisir ce dont sera fait son avenir aux yeux des dirigeants mancuniens, lui qui est contractuellement lié à Manchester City jusqu’en juin prochain. Après les Skyblues , place aux Blaugrana ?

Le Barça, une solution, mais…