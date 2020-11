Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba aurait posé des conditions pour son avenir !

Publié le 2 novembre 2020 à 17h15 par T.M.

Alors que David Alaba ne sera pas prolongé par le Bayern Munich, la question est maintenant de savoir où il rebondira. Et pour son avenir, l’Autrichien aurait visiblement certaines préférences.

La nouvelle est finalement tombée ces dernières heures : le Bayern Munich ne prolongera pas David Alaba. Face aux négociations compliquées avec l’entourage de l’Autrichien s’est donc retiré du dossier, laissant ainsi par conséquent le joueur de 28 ans partir libre l’été prochain. Face à cette opportunité, les cadors européens devraient se presser pour tenter de récupérer Alaba. Cet été, le protégé d’Hans-Dieter Flick était d’ailleurs déjà très courtisé, notamment par le PSG ou encore Manchester City. Désormais, la liste des prétendants devraient s’allonger, même si tous ne partiraient pas sur la même ligne, mais les exigences de David Alaba pourraient bien rebattre les cartes à terme…

Quel club pour David Alaba ?