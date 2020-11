Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba contacté par Leonardo ? Il répond !

Publié le 2 novembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Alors que le PSG s'intéresserait à David Alaba, le défenseur ne devrait pas prolonger au Bayern. L'international autrichien fait le point sur ses opportunités de transfert.

Le PSG étant à la recherche d'un défenseur central depuis le départ libre de Thiago Silva, une opportunité en or s'offre à Leonardo. Après les pistes Koulibaly ou Skriniar activées cet été, le directeur parisien suivrait de près la situation de David Alaba. En fin de contrat en juin prochain, le coût de l'international autrichien est forcément abaissé. Le défenseur de 28 ans intéresserait de nombreux clubs, la Juventus et l'Inter, notamment, étudieraient le dossier. D'autant plus qu'un départ libre semble inévitable. En effet, le président du Bayern Munich, Herbert Hainez, a fait part d'une décision radicale : « Nous avons décidé de nous retirer complètement, il n'y a plus d'offre. »

« Aucun contact avec d'autres clubs »