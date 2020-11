Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL tombe du ciel pour Leonardo !

Publié le 2 novembre 2020 à 12h30 par Dan Marciano

Le président du Bayern Munich a indiqué ce dimanche que le club prenait la décision de retirer son offre de prolongation de contrat à David Alaba. Libre à la fin de la saison, le défenseur autrichien intéresse de nombreux clubs dont le PSG.

Président du Bayern Munich, Herbert Hainer a lâché une bombe ce dimanche au sujet de l’avenir de David Alaba. En discussions avec l’entourage du joueur depuis plusieurs mois, le club allemand a annoncé qu’il retirait son offre de prolongation de contrat. « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne (…) Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre » a tenté de justifier le dirigeant bavarois dans un entretien accordé à BR24 . Pourtant, l’international autrichien, arrivé au Bayern Munich en 2008, est l’un des hommes forts de cette équipe entraînée par Hans-Dieter Flick qui n’a pas hésité à le replacer cette saison en défense centrale. Mais les exigences élevées de Pini Zahavi, l’agent de David Alaba, auraient fini par lasser les responsables bavarois.

La surprise serait totale dans le clan Alaba

Président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness n’avait pas hésité à s’en prendre à Pini Zahavi. « Alaba a un piranha avide comme conseiller. Le père, que j'aime beaucoup, se laisse influencer par lui. Tout est question d'argent » avait-il déclaré accusant ainsi l’agent israélien de faire capoter le deal. En effet, Bild indiquait en septembre dernier que Pini Zahavi réclamait pour son joueur un salaire annuel de 20M€, ce qui aurait fait de l’Autrichien le joueur le mieux payé du Bayern Munich. Une demande refusée par les dirigeants allemands comme l’a indiqué Herbert Hainer. La sortie médiatique du président aurait d’ailleurs surpris l’entourage du joueur qui ne s’attendait pas à une telle déclaration. Selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sport 1 , Pini Zahavi n’était pas au courant que les négociations étaient stoppées et que l’offre de prolongation était retirée. La surprise a été totale dans le clan David Alaba qui s'interroge sur la suite à donner à la carrière du joueur.

Les clubs européens prêts à sauter sur l'occasion