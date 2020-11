Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur cette piste colossale de Leonardo !

Publié le 2 novembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, David Alaba arrivera bientôt en fin de contrat avec le Bayern Munich. Et finalement, contre toute attente, le défenseur autrichien ne devrait pas être prolongé…

Avec le départ libre de Thiago Silva au cours du mercato estival, le PSG a longtemps cherché à faire venir un nouveau défenseur central de renom pour assurer la succession de l’international brésilien. Plusieurs pistes ont été activées par Leonardo à cet effet en Serie A (Milan Skriniar, Kalidou Koulibaly…), mais également en Allemagne. En effet, le nom de David Alaba (28 ans) a régulièrement été évoqué pour le PSG, surtout que le défenseur autrichien arrivera au terme de son contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. Et ce dossier vient de connaître un nouveau rebondissement de taille…

« Nous avons décidé de nous retirer »