Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alaba reçoit un avertissement pour son avenir !

Publié le 1 novembre 2020 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat au mois de juin, David Alaba pourrait quitter le Bayern et prendre la direction du PSG. Ancienne gloire bavaroise, Lothar Matthäus a fait clairement comprendre qu'il était dans l'intérêt du défenseur autrichien de rester à Munich.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, David Alaba se rapprocherait de plus en plus d'un départ du Bayern. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG. Depuis le départ de Thiago Silva, Leonardo aurait coché le nom de l'international autrichien et envisagerait de profiter de sa situation contractuelle pour l'arracher au club bavarois. Toutefois, Lothar Matthäus ne l'entendrait pas de cette oreille. Lors d'un entretien accordé à Sky 90 , la légende du Bayern a expliqué clairement que David Alaba se devait de poursuivre son aventure à Munich.

«Il devrait se rendre compte de ce qu'il a au Bayern»