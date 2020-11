Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Cette punchline d'Ibrahmovic sur son avenir !

Publié le 1 novembre 2020 à 18h10 par H.K. mis à jour le 1 novembre 2020 à 18h14

À 39 ans, Zlatan Ibrahimovic semble toujours à son meilleur niveau, lui qui a encore une fois marqué avec le Milan AC. Et le buteur suédois a décidé d’évoquer son avenir, alors que la retraite semble toujours plus proche…