Mercato - Real Madrid : Zidane voulait absolument vendre un de ses attaquants !

Publié le 1 novembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Arrivé durant l’été 2019 au Real Madrid, Luka Jovic n’a pas réussi à convaincre Zinédine Zidane et bénéficiait d’un bon de sortie lors du dernier mercato estival. Mais aucun candidat sérieux se serait présenté.

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic n’arrive pas à s’imposer sous le maillot du Real Madrid. Recruté 60M€, l’attaquant serbe n’a pas réussi à convaincre Zinedine Zidane la saison dernière et espérait faire changer d’avis son entraîneur. Annoncé sur le départ, Jovic est finalement resté au Real Madrid et a même obtenu du temps de jeu en ce début de saison. Titularisé en championnat face au Bétis et au Real Valladolid, mais aussi en Ligue des champions face au Chakhtar Donetsk, le joueur n’a pas trouvé le chemin des filets. La sanction n’a pas tardé à tomber puisque Luka Jovic est resté sur le banc lors des trois dernières rencontres de la formation madrilène.

Aucun club ne se serait présenté pour Jovic