Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à un gros sacrifice pour Kylian Mbappé ?

Publié le 1 novembre 2020 à 13h15 par H.G. mis à jour le 1 novembre 2020 à 13h20

Alors que le Real Madrid souhaiterait recruter Kylian Mbappé à l’été 2021, le club de la capitale espagnole serait prêt à se séparer de l’un de ses joueurs sans le remplacer afin d’attirer l’attaquant du PSG dans ses rangs.

Présent au PSG depuis son arrivée en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé pourrait actuellement être en train de vivre sa dernière saison dans la capitale française. Et pour cause, alors qu’il arrivera à un an du terme de son contrat en juin prochain, Paris pourrait n’avoir d’autres choix que de le vendre l’été prochain s’il ne prolonge pas son bail d’ici là, sous peine de le voir partir libre l’année suivante. Le Real Madrid aurait de ce fait senti la belle opportunité et prévoirait donc de passer à l’action lors de la session estivale des transferts 2021. Et tandis qu'aucune offre n'a été formulée par Leonardo dans l’optique d’une prolongation de Kylian Mbappé au PSG comme nous vous l’avons révélé, le Real Madrid serait de son côté prêt à consentir à un sacrifice pour arracher la signature du joueur de 21 ans.

Le Real Madrid prêt à laisser filer Isco sans le remplacer ?