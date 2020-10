Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros départ bouclé par Zidane cet hiver ?

Publié le 31 octobre 2020 à 22h30 par La rédaction

Tombé en disgrâce aux yeux de Zinédine Zidane, Isco devrait voir son temps de jeu encore réduit au Real Madrid. L’Espagnol pourrait rebondir dès janvier en Angleterre, et rejoindre James Rodriguez à Everton.

Et si la vague de départ du Real Madrid se poursuivait en janvier ? C’est la tendance qui se dessine, du moins pour Isco. L’Espagnol de 28 ans a toujours tenu un rôle primordial dans la rotation de Zinédine Zidane. Mais après des prestations décevantes et les images qui l’ont montré en train d’ironiser sur son temps de jeu sur le banc de touche, le milieu de terrain aurait perdu la confiance de son entraîneur. Les dirigeants des Merengue auraient dès lors cherché un point de chute pour l’ancien de Malaga, et selon les informations du Mirror , il pourrait bien rejoindre James Rodriguez en Premier League.

Everton en pôle pour Isco