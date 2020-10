Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour l’OM avec Florian Thauvin ?

Publié le 31 octobre 2020 à 19h15 par T.M.

Du côté de l’OM, l’avenir de Florian Thauvin fait énormément parler. Et visiblement, la tendance ne serait pas forcément bonne pour les Phocéens dans ce dossier.

Annoncé parmi les candidats à un départ lors du dernier mercato, Florian Thauvin est finalement resté à l’OM. Alors que le champion du monde fait le plus grand bien à l’équipe d’André Villas-Boas, son avenir reste toutefois incertain. En effet, le Marseillais est entré dans sa dernière année de contrat et trois solutions s’offrent alors à lui : prolonger et continuer à l’OM, partir libre en juin prochain ou être transféré cet hiver. Alors que dernièrement Thauvin n’a pas écarté l’idée d’un départ pour 0€, la réaction de la direction phocéenne est attendue.

« La tendance n’est pas évidente pour l’OM »