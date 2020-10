Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut perdre gros avec Thauvin !

Publié le 27 octobre 2020 à 1h45 par A.C.

Le départ de Florian Thauvin pourrait être une très mauvaise opération pour l’Olympique de Marseille.

Restera ? Ne restera pas ? La pression augmente autour de Florian Thauvin. Si Pablo Longoria a récemment expliqué vouloir faire son possible pour le garder à l’Olympique de Marseille, le Champion du monde est en fin de contrat... et ne manque pas de courtisans ! C’est le cas selon nos informations du Milan AC. Déjà cet été, la presse italienne avait évoqué des contacts avec le club milanais, qui aurait pu s’offrir Thauvin pour près de 15M€. Le joueur est finalement resté à l’OM, mais cela n’est finalement pas une si bonne nouvelle.

Thauvin pourrait finalement partir... pour 3M€