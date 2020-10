Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se serait fait une raison pour Thauvin...

Publié le 26 octobre 2020 à 20h45 par A.C.

Pablo Longoria a expliqué vouloir prolonger le contrat de Florian Thauvin, mais ce dernier semble bien se diriger vers un départ.

Pour certains observateurs, un club comme l’Olympique de Marseille n’aurait jamais dû se retrouver dans une telle situation. Florian Thauvin, qui est l’un des cadres de l’équipe, se retrouve en effet à seulement quelques mois du terme de son contrat. Pablo Longoria a clairement expliqué vouloir le prolonger, mais les choses ne semblent pas avancer. Cela n’a d’ailleurs pas tardé à attirer l’attention de plusieurs clubs à travers l’Europe, qui suivent donc de près la star de l’OM.

Un départ inévitable pour Florian Thauvin ?