Mercato - PSG : Quand Kylian Mbappé est poussé à rejoindre le Real Madrid !

Publié le 31 octobre 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que l'avenir de Kylian Mbappe au PSG est loin d'être scellé, l'attaquant parisien a reçu un conseil sur son avenir de la part de Robert Pirès, qui explique que le champion du monde français devrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine.

Trois ans après son arrivée en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappe pourrait déjà vivre ses derniers mois sous les couleurs du PSG. En fin de contrat en 2022, le champion du monde français n'a toujours pas trouvé d'accord avec le PSG pour prolonger, et fait partie du plan colossal du Real Madrid lors de l'été prochain. Après un mercato estival 2020 relativement calme sans aucune recrue, les Merengue souhaiteraient frapper fort en 2021, avec les recrutements de Kylian Mbappe et d'Eduardo Camavinga. Si aucune décision n'a été prise concernant l'avenir de Kylian Mbappe pour le moment, le jeune buteur de 21 ans a reçu un précieux conseil de la part d'un champion du monde 1998.

« Il faut qu'il signe à Madrid »